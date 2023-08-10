حرشاوي: من المستبعد التصديق على القوانين الانتخابية 

استبعد المحلل السياسي جلال حرشاوي، الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، تصديق مجلسي النواب والدولة الاستشاري على القوانين الانتخابية.

وقال حرشاوي في تصريح لوكالة نوفا للأنباء الإيطالية، أن رئيس مجلس الدولة الاستشاري الجديد محمد تكالة سيحتاج إلى وقت لدراسة جميع ملفات مجلسه، ولا سيما فيما يتعلق بلجنة “6+6” لصياغة القوانين الانتخابية.

وأضاف: “سيتم إهدار المزيد من الأشهر، وسيضع هذا الممثل الأممي عبد الله باثيلي في موقف حرج يتمثل في الاضطرار إلى انتظار الرئيس الجديد، الذي قد يأتي بحيلة جديدة لتأجيل العملية الانتخابية بشكل أكبر”، وفق قوله.