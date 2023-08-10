“حفتر” يلتقي ضباط الوحدات الأمنية بمناسبة الذكرى الـ 83 لتأسيس الجيش الليبي

التقى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة اليوم الأربعاء، ضباط رئاسة أركان الوحدات الأمنية بمناسبة الذكرى الـ 83 لتأسيس الجيش الليبي.

وأثنى القائد العام خلال هذا اللقاء على دور رئاسة أركان الوحدات الأمنية وعلى انضباط وجاهزية كافة وحداتها، وحثّهم على بذل المزيد من الجهود خلال المرحلة القادمة للرفع من كفاءاتهم.

وأكد حفتر أن العناصر الأمنية هي العناصر التي يعول عليها في كل كبيرة وصغيرة، وهم الحصن الحصين للجيش وللوطن بكامله.

وشدد القائد العام على ضرورة أن تتميز عن كل القوات الأخرى، وأن يكون كل أفرادها مكتملي القوة، وثقافتهم جيدة.

وأشار إلى أن الترقيات التي ستمنح للضباط والعسكريين التابعين للقيادة العامة ستكون فيها الشروط التي تنطبق على عناصر قيادة الوحدات الأمنية، التي لديها مجال أوسع في التدريب والتسليح الراقي والدورات التدريبية في الداخل والخارج، لتعزيز قدرات ومهارات الأفراد.

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