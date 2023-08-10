الكوني: نظام المحافظات قادر على تحقيق العدالة في توزيع موارد الدولة

استعرض النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، رؤيته للعمل بنظام المحافظات لقدرتها على تحقيق العدالة في توزيع موارد الدولة خلال لقائه الأربعاء برئيس ونائب مجلس شيوخ ليبيا، والمستشارين المختصين في الادارة المحلية.

وأكد الكوني وفق بيان للمجلس الرئاسي، مساهمة اللامركزية في الحد من الفساد المالي والإداري لتسهيلها المراقبة المباشرة لأوجه صرف المال العام من خلال المحافظات، وتفكيك التكدس الثروة في يد السلطة المركزية.

وأشار الكوني للقاءاته مع عدد من عمداء البلديات وترحيبهم رؤية عودة العمل بنظام المحافظات نظرا لأهميتها في تخفيف الأعباء على الحكومة المركزية التي ستتفرغ لدورها السيادي.

وبحسب البيان، أكد الكوني ثقته في قدرة مجلس الشيوخ والمستشارين على تقديم الرؤى التي من شأنها المساهمة في نجاح تنفيذ رؤية عودة العمل بنظام المحافظات.

وأضاف البين: “رحب المستشارون بعودة العمل بنظام المحافظات نظرا لأهميتها من خلال لجان فنية متخصصة تراعي فيها جغرافيا المحافظات حتى تحقق أهدافها لخدمة المواطنين”.

ليبيا ، الكوني