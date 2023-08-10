جبريل أوحيدة: باثيلي ينفذ إرادات دول تريد استمرار أزمة ليبيا

قال عضو مجلس النواب المستقيل جبريل أوحيدة، إن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يتعامل مع سلطة الأمر الواقع على أنها طرف، رغم أن الاتفاق السياسي لم ينص على ذلك.

واضاف “أوحيدة”، في مداخلة متلفزة، أن “باتيلي ينفذ إرادات دول تريد لأزمة ليبيا أن تستمر، وتستعمل أطرافا معينة كأدوات وهي حكومة الدبيبة والمليشيات.

وتابع، “أن الأتراك يُهيمنون على ليبيا سياسيًا واقتصاديًا، وبريطانيا مهيمنة على البنك المركزي، وهم لا يريدون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفساد حكومة عبد الحميد الدبيبة بات مُستشريًا، ويجب عدم التعامل معها إطلاقًا”.

وأكد أن حكومة الدبيبة المفترض أنها نتاج حوار، والتشكيلات المسلحة المفترض أن تكون خارج العاصمة طرابلس، ومجلس النواب فعل كل شيء وتنازل عن أمور كثيرة.