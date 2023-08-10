كلوديا غازيني: القول بقرب تكالة من الدبيبة أمر سابق لأوانه

رأت كلوديا غازيني كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية؛ أنه ما زال من المبكر قول ما سيفعله الرئيس الجديد لمجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة.

وقالت المحللة السياسية في تصريح لوكالة أنباء “نوفا” إن الإشارة إلى تكالة على أنه رجل مقرب من رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أمر سابق لأوانه.

وأضافت: “أعرف تكالة، إنه شخص جاد، وحتى قبل أيام كان يؤيد فكرة تشكيل حكومة وحدوية جديدة”، مشيرة إلى أن تكالة كان من بين الموقعين المؤيدين لترشيح فتحي باشاغا لرئاسة تنفيذية جديدة في فبراير 2022 لكن مجلس الدولة سحب الدعم بعد ذلك.