“القليب” يبحث مع “اوغلو” حلحلة المختنقات التي تعترض الجالية الليبية في تركيا

الوطن| رصد

بحث سفير ليبيا لدى جمهورية تركيا مصطفى القليب، مع مساعد وزير الداخلية التركي منير اوغلو، في مقر وزارة الداخلية بأنقرة، سبل حلحلة بعض المختنقات التي تعترض الجالية الليبية في تركيا.

و ناقش اللقاء المشاكل التي تواجه الطلبة الليبيين وأسرهم، والمرضى ومرافقيهم، والملاحظات والشكاوى المقدمة من الجالية الليبية في الساحة التركية بصفة عامة.

هذا وقد قدم سفير دولة ليبيا لدى جمهورية تركيا، عينات لملفات مواطنين ليبيين تم رفض طلباتهم للحصول على الإقامة رغم استيفاء المتطلبات القانونية.

من جانبه أبدى مساعد وزير الداخلية التركي تفهمه وتعهد بدراسة هذه المشاكل ومناقشتها مع الإدارات المختصة وإيجاد الحلول المناسبة لها.