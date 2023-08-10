المجريسي: فوز “تكالة” سيزيد حدة الانقسام في ليبيا 

توقع الزميل الأول للسياسات في برنامج شمال أفريقيا والشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية طارق المجريسي أن يزيد التغيير في رئاسة مجلس الدولة الاستشاري من حدة الانقسامات في ليبيا.

ورجح المجريسي في تصريح لوكالة أنباء نوفا الإيطالية، نهاية العلاقة الوثيقة بين مجلس الدولة ومجلس النواب التي نشأت خلال العامين الماضيين، على حد قوله.

وأوضح المحلل السياسي رأيه بأن فوز محمد تكالة برئاسة مجلس الدولة الاستشاري سيقرب مجلسه في طرابلس من مكتب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وفي الوقت نفسه يعمق الانقسامات بين الشرق والغرب.

وألمح إلى دعم الدبيبة لتكالة ما ساعده في الفوز بالأصوات في انتخابات رئاسة مجلس الدولة الاستشاري أمام منافسه خالد المشري، متابعا: “يمكن للدبيبة أن يمارس نفوذه ليس فقط من خلال المال والوصول إلى الأموال الحكومية كحافز، ولكن أيضًا من خلال الخوف”.

وأشار المجريسي في هذا الصدد إلى حالات مضايقة لأعضاء مجلس الدولة حدثت في الفترة الأخيرة ويقف وراءها الدبيبة.