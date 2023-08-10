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“باتيلي” يلتقي زعماء وممثلي الأحزاب السياسية الليبية

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الأربعاء، خلال لقائه بعدد من زعماء وممثلي الأحزاب السياسية الليبية، في طرابلس، على أهميتهم الكبيرة بوقف الانسداد السياسي والوصول لتسوية سياسية شاملة بين الأطراف الرئيسية.

واستمع باتيلي إلى بواعث قلقهم بشأن استمرار الانسداد السياسي ومطالبهم بعملية سياسية شاملة تُفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحظى نتائجها بقبول جميع الأطراف.

وشدد على الأهمية البالغة للأحزاب السياسية بالنسبة لمجتمع حيوي وديموقراطي، وحثهم على التواصل مع لجنة “6+6” ومجلسي النواب والدولة من أجل إيصال ملاحظاتهم على مشاريع القوانين الانتخابية.

الوسوم

#الأحزاب السياسية #الأطراف السياسية االانتخابات الليبية ليبيا

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الوطن الليبية

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