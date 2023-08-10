“حماد” يبحث مع “غويلة” تخصيص 30 مليون دينار كمكافأة مالية للأندية الليبية

الوطن| رصد

بحث رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الأربعاء، مع وزير الرياضة بالحكومة الليبية عبد السلام غويلة، بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، تخصيص مبلغ وقدره 30 مليون مكافأة مالية للأندية الليبية دعماً من الحكومة الليبية للقطاع الرياضي.

واطلع حماد على استعدادات الوزارة لانطلاق بطولة المرحوم محمد بالراس علي التي تسمل بطولات لكرة القدم والسلة واليد.

وأكد على أهمية الاسراع في اقامة البطولة بهدف لم الشمل وزرع روح الألفة والمحبة عبر الرياضة.

وحضر اللقاء النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.