“خليفة” يتفقد توزيع الكتب المدرسية على المؤسسات التعليمية في بنغازي

الوطن|متابعات

تفقد مراقب التربية والتعليم بليعد خليفة برفقة السيد مدير مكتب مخازن مصلحة المرافق التعليمية فرع بنغازي صباح اليوم الثلاثاء توزيعالكتب المدرسية على المؤسسات التعليمية في بنغازي .

وأعطى خليفة تعليماته بأن يصل الكتاب المدرسي قبل بداية العام الدراسي الجديد ،وتابع خلال الجولة آلية التوزيع وتأكد من وصول عدد من نسخ الكتاب المدرسي للمخازن خلال الأيام الماضية والتي بلغ عددها بنسبة 90%للتعليم الاساسي و70‎% من التعليم الثانوي.

وأكد أنه منذ سنوات عديدة لم يصل الكتاب المدرسي قبل انطلاق الدراسة ، كما أشاد بالعمل المتواصل للسيد مدير مكتب المخازن والسادةالموظفين وحرصهم على التوزيع وفق الكشوفات والقوائم حسب منظومة الشاطيء.