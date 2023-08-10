“المريمي”: مجلس النواب لم يكن يومًا معرقلًا للانتخابات

الوطن|متابعات

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي في تصريحات متلفزة ،أن مجلس النواب لم يتوان في تقديم كل ما هو صالح لإجراء الانتخابات في البلاد ولم يكن أبدا معرقلا للانتخابات، بل ساهم في استتباب الأمن واستقرار البلاد.

كما أشار أن مجلس النواب قدم قبل ذلك القوانين الانتخابية، لكن بسبب القوة القاهرة التي أعلنتها مفوضية الانتخابات لم يتم إجرائها في الموعد، وهو يقوم حاليا ما يجب القيام به، وهو مناقشة القوانين واعتمادها وإحالتها للمفوضية العليا للانتخابات.