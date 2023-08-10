عبدالعزيز: «ما شفتش شعب يشمت في بلاده زي الليبيين»

عبر محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، عن غضبه واستيائه من انتقاد الليبيين لحالة الإطفاء الطارئة للتيار الكهربائي أمس على كل المدن والمناطق بسبب إدخال وحدة جديدة على محطة غرب طرابلس وإجراء التجارب الفنية عليها بالتعاون مع سركة سيمنس الألمانية.

وكتب عبد العزيز، في منشور عبر «فيسبوك»: “ما شفتش شعب يشمت في بلاده زي الليبيين.. شركة الكهرباء تريد إدخال وحدات إنتاج جديدة فقطعت الكهرباء لإدخال هذه الوحدات على الشبكة.. فانطلق الأشاوس من الجنسين على الفيس في شماته”، بحسب وصفه.