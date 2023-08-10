الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الخميس.. وتحذيرات بشأن البحر

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 06 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث لا تزال الاجواء معتدلة على اغلب مناطق البلاد، حيث درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (اغسطس)، و تتراوح مابين (28–33)مْ على المناطق الشمال مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية، ومابين(35–40)مْ على مناطق الوسط والجنوب.

وننوه للسادة المصطافين اخذ الحيطة والحذر لان البحر غير ملائم للسباحة خاصة اثناء المساء وذلك لحدوث تيارات ساحبة خلال هذه الفترة خاصة على الساحل الشرقي.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (29–33)مْ، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (28-33)مْ، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-41)مْ.