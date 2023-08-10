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“القليب” يبحث آلية حل المعيقات التي تواجه الجالية الليبية في تركيا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن /متابعات

بحث سفير دولة ليبيا لدى جمهورية تركيا مصطفى القليب خلال اجتماعين منفصلين مع وزارتي الصحة والداخلية التركيتين ،سبل حلحلةبعض المختنقات التي تعترض الجالية الليبية في تركيا.

وفي الاجتماع الذي عقد مع وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، نوقشت أوضاع المرضى الليبيين بالمستشفيات التركية والمشاكل التيتواجههم، ومنها الغرامات بالمنافذ التركية نتيجة لمخالفتهم لقانون الإقامة التركي.

ولفت وزير الصحة التركي  أن السلطات التركية ستقوم بإصدار إقامات مؤقتة تعفي المريض من أي مخالفات قانونية وغرامات.

وناقش القليب مع مساعد وزير الداخلية التركي منير كارا أوغلو، المشاكل التي تواجه الطلبة الليبيين وأسرهم والمرضى ومرافقيهم بالإضافةإلى مناقشة الملاحظات والشكاوى المقدمة من الجالية الليبية في الساحة التركية بصفة عامة.

وقدم سفير دولة ليبيا لدى الجمهورية التركية خلال اللقاء عينات من ملفات لمواطنين ليبيين تم رفض طلباتهم للحصول على الإقامة رغماستيفاء المتطلبات القانونية،كما تشهد تركيا في الفترة الأخيرة، حملة واسعة لترحيل المهاجرين غير النظاميين أو المقيمين من منقصيالأوراق وإجراءات الإقامة.

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الوطن الليبية

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