ليبيا.. طقس معتدل والحرارة تصل لـ 40 درجة ببعض المناطق

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر على معظم مناطق البلاد.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الخميس، عن تراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و40 درجة مئوية.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 29 و33 درجة مئوية، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 28 و33 درجة مئوية، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.