“قطاطي” يبحث الأوضاع الاقتصادية ببلدية مسلاته

بحث وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للمناطق الحرة في الحكومة المنتهية نوري قطاطي، مع عميد بلدية مسلاته فرج عاشور، اليوم الأربعاء، بمقر ديوان الوزارة في إطار متابعة الأوضاع الاقتصادية بالبلدية.

ونوه قطاطي إلى أهمية الاهتمام بأشجار الزيتون والتي تتميز بجودتها واختلاف أنواعها، مؤكداً على ضرورة إعداد مشروع خارطة استثمارية بمشاركة البلدية والجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص وغرفة التجارة والصناعة والزراعة المرقب.

وذكر تعاون وزارة الاقتصاد والتجارة بتقديم كافة التسهيلات والإجراءات بخصوص تنظيم معارض لدعم المنتجات بالبلدية، والتنسيق مع مركز تنمية الصادرات لتسهيل تسويق المنتجات إلى الأسواق الخارجية.