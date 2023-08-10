العقوري يدعو لفتح القنصلية الهندية في بنغازي

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بمجلس النواب، يوسف العقوري، مع وفد مندوبي وزارة الخارجية بالحكومة الهندية، برئاسة مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا،براددييب راجبورهيت والسفير الهندي،نجولكهام جانجتي، في مقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وبحسب بيان الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق على صفحته في موقع “فيسبوك”،بحث الجانبان آخر المستجدات السياسية وعمل لجنة إعداد القوانين الانتخابية “6+6″، وأهمية المصالحة الوطنية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما ناقشا التعاون البرلماني وتجربة الهند الطويلة في المجال الديمقراطي ودعم الجانب الليبي بالتقنيات المطلوبة لإجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية.

وأكد العقوري عمق العلاقات بين البلدين، وحرص مجلس النواب على تقوية العلاقات والتعاون مع الهند في جميع المجالات وأبرزها الزراعي والتجاري والصناعي، مشيرا إلى أهمية التجربة الهندية في التنمية ودورها كدولة مؤثرة على الساحة الدولية.

وطالب العقوري،بفتح القنصلية الهندية في مدينة بنغازي، لتسهيل إجراءات سفر الجالية الهندية ، وكذلك إجراءات سفر المواطنين الليبيين.

من جانبه أكد راجبورهيت مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا،حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع ليبيا في جميع المجالات، بما يخدم المصلحة المشتركة، ودعم السلام في البلاد واحترام إرادة الشعب الليبي.

وبدوره قدم السفير الهندي نجولكهام جانجتي، شكره لرئيس لجنة الشؤون الخارجية على مجهوداته لإطلاق سراح الهنود الذين تم احتجازهم بالمنطقة الغربية.