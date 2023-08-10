رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي يطالب بفتح القنصلية الهندية في بنغازي

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري، لقائه وفدا ضم مندوبي وزارة الخارجية الهندية برئاسة مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا براددييب راجبورهيت والسفير الهندي نجولكهام جانجتي، في مقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.

طالب العقوري خلال اللقاء، بفتح القنصلية الهندية في مدينة بنغازي لتسهيل إجراءات سفر المواطنين من البلدين.

وبحث الجانبان آخر المستجدات السياسية وعمل لجنة إعداد القوانين الانتخابية «6+6» وأهمية المصالحة الوطنية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما ناقشا التعاون البرلماني وتجربة الهند الطويلة في المجال الديمقراطي ودعم الجانب الليبي بالتقنيات المطلوبة لإجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية.

وأكد العقوري عمق العلاقات بين البلدين، وحرص مجلس النواب على تقوية العلاقات والتعاون مع الهند في جميع المجالات وأبرزها الزراعي والتجاري والصناعي، مشيرا إلى أهمية التجربة الهندية في التنمية ودورها كدولة مؤثرة على الساحة الدولية.

من جانبه أكد راجبورهيت، أن بلاده حريصة على تطوير علاقاتها مع ليبيا في جميع المجالات بما يخدم المصلحة المشتركة، ودعم السلام في البلاد واحترام إرادة الشعب الليبي.