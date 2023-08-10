داخلية حكومة الوحدة: لا وجود لأي مهاجرين على الحدود مع تونس

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية،عدم وجود أي مهاجرين غير شرعيين في المنطقة الحدودية مع تونس،مؤكدة أن ذلك يأتي تنفيذا لنتائج زيارة وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلس إلى تونس أمس الأربعاء،والإتفاق على إخلاء الحدود بين البلدين من أي مهاجر غير شرعي.

وأشارت الوزارة في بيان،على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي ‘فيسبوك’، اليوم الخميس،إلى تواصل دوريات الأجهزة المكلفة بتأمين الشريط الحدودي في كلا البلدين مهامها في ظل تنسيق مشترك.

وكانت الداخلية،أعلنت في وقت سابق توصل الطرابلسي إلى حل توافقي مع نظيره التونسي كمال الفقي لإنهاء أزمة المهاجرين العالقين في المنطقة الحدودية.

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وجاء ذلك خلال زيارة قام بها الطرابلسي، والوفد المرافق له لتونس،لبحث سبل تسريع العمل في المنفذ الحدودي المشترك رأس أجدير، وتسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين إلى الأراضي التونسية، إضافة إلى حلحلة مشكلة تشابه أسماء مواطني ليبيا لدى السلطات التونسية، كما ناقش ملف التعاون الأمني المشترك وسبل تعزيزه، بما يكفل خدمة مصلحة البلدين.