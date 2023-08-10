أوحيدة: تركيا وبريطانيا لا يريدون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يتعامل مع سلطة الأمر الواقع على أنها طرف، رغم أن الاتفاق السياسي لم ينص على ذلك.

وأضاف أوحيدة أن باتيلي ينفذ إرادات دول تريد لأزمة ليبيا أن تستمر، وتستعمل أطرافاً معينة كأدوات وهي حكومة الدبيبة والمليشيات.

وذكر أن الأتراك يُهيمنون على ليبيا سياسيًا واقتصاديًا، وبريطانيا مهيمنة على البنك المركزي، وهم لا يريدون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفساد حكومة عبد الحميد الدبيبة بات مُستشريًا، ويجب عدم التعامل معها إطلاقًا.

وأشار إلى أن حكومة الدبيبة المفترض أنها نتاج حوار، والتشكيلات المسلحة المفترض أن تكون خارج العاصمة طرابلس، ومجلس النواب فعل كل شيء وتنازل عن أمور كثيرة.