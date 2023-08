بعد معاناة امتدت لأكثر من شهر.. ليبيا وتونس تتفقان على إنهاء أزمة المهاجرين

اتفق وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي مع نظيره التونسي كمال الفقي على إيجاد حل توافقي لإنهاء أزمة المهاجرين العالقين على الحدود المشتركة.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها الطرابلسي إلى تونس، بحث فيها الطرفان ملفا الهجرة وتسهيل إجراءات السفر عبر المعبر الحدودي رأس اجدير.

وبحث الطرابلسي والفقي آلية سبل تسريع العمل في المنفذ الحدودي المشترك رأس اجدير، وتسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين إلى تونس.

وبحسب منصة “حكومتنا” التابعة لرئاسة الوزراء تطرقت المباحثات إلى حلحلة مشكلة تشابه أسماء مواطني ليبيا لدى السلطات التونسية، وآلية التعاون الأمني المشترك بين البلدين.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل دعا إلى حماية الحدود التونسية عبر اتفاق ثلاثي مع جارتيها ليبيا والجزائر، رافضا معالجة ملف الهجرة عبر الحلول الأمنية.

وشهدت الحدود الليبية التونسية تزايدا في عدد المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون عبور الحدود إلى ليبيا في طريقهم إلى أوروبا، وسط اتهامات لتونس بـ”تعمد” إبعادهم نحو ليبيا.

وتتهم منظمات حقوقية السلطات التونسية بالإساءة وضرب المهاجرين أثناء عملية طردهم نحو الحدود الليبية، بينما تنفي وزارة الداخلية التونسية هذه الاتهامات.

المصدر: منصة “حكومتنا” التابعة لرئاسة الوزراء

