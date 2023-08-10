“تكالة” يبحث مع “باتلي” سبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا

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استقبل رئيس مجلس الدولة “محمد تكالة” رفقة السادة النائب الأول “مسعود اعبيد” والنائب الثاني “عمر العبيدي” ومقرر المجلس “بلقاسم دبرز” اليوم الخميس، الممثلَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة “عبد الله باتيلي” في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتم خلال اللقاء بحث تطورات العملية السياسية في ليبيا ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6، وسبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا ومشروع المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وهنأ المبعوث الأممي أعضاء مكتب الرئاسة بمناسبة توليهم رئاسة المجلس، آملا التعاون للمضي قدما بالبلاد والوصول بها للسلام والاستقرار.