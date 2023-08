قبيل القمة الاستثنائية.. الدبيبة: موقفنا متناغم مع مجموعة “إيكواس” بشأن النيجر

تتوجه الأنظار إلى العاصمة النيجيرية “أبوجا” التي تحتضن قمة استثنائية لقادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” بشأن انتهاء المهلة الممنوحة لقادة الانقلاب في النيجر.

قبيل انعقاد القمة الاستثنائية، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على تناغم موقف ليبيا مع مجموعة “إيكواس” والاتحاد الأفريقي تجاه الأوضاع التي تمر بها النيجر.

الدبيبة وخلال لقائه، سفير النيجر في ليبيا “أسياد أغ كاتو” شدد على ضرورة المحافظة على الاستقرار وعدم السماح بالفوضى، معتبرا أنها ستكون لها تبعات سلبية على النيجر ودول الجوار.

“تحركات متسارعة”

وقبيل القمة الاستثنائية، التقى قادة الانقلاب في النيجر خلال الساعات الأخيرة بمعبوثين اثنين من نيجيريا التي تترأس قمة “إيكواس” الاستثنائية، دون الإفصاح عن نتائج هذه اللقاءات.

وأعلن قادة الانقلاب في النيجر حالة التأهب القصوى داخل جيش بلادهم، تحسبا لتدخل عسكري محتمل ينتج عن قمة “إيكواس” الاستثنائية.

“تحرك دول الجوار”

وخلال الساعات التي تسبق القمة الاستثنائية، تتحرك دول جوار النيجر في محاولة لكسب المبادرة من مجموعة “إيكواس” وهو ما جاء في مكالمة هاتفية بين رئيس تشاد محمد ديبي وعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني.

وقال ديبي إن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات عملية لتتولى دول جوار النيجر غير الأعضاء بمجموعة “إيكواس” وهم ليبيا وتشاد والجزائر، جهود الوساطة في النيجر.

ويتشارك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقف الرافض لانقلاب النيجر والتدخل العسكري فيها، بالتماشي مع مواقف دول المنطقة كالجزائر وتشاد.

المصدر: وكالات + حكومة الوحدة الوطنية

