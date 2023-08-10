المبعوث الأممي يبحث مع رئيس مجلس الدولة آخر التطورات السياسية في ليبيا

استقبل رئيس مجلس الدولة “محمد تكالة” رفقة النائب الأول “مسعود اعبيد” والنائب الثاني “عمر العبيدي” ومقرر المجلس “بلقاسم دبرز” اليوم الخميس، الممثلَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة “عبد الله باتيلي” في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وفي مستهل اللقاء هنأ المبعوث الأممي، أعضاء مكتب الرئاسة بمناسبة توليهم رئاسة المجلس، آملا التعاون للمضي قدما بالبلاد والوصول بها للسلام والاستقرار.

وتناول اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6، وسبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا ومشروع المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي تطور اعتبره كثيرون مفاجئ، أصبح محمد تكالة الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة الليبي، بعد فوزه في انتخابات داخلية أمام خالد المشري الذي تولى رئاسة المجلس لمدة 5 أعوام منذ عام 2018.

وخلال الانتخابات التي عقدت قبل أيام، حصل المشري على 49 صوتا، وتكالة على 39 صوتا، من بين 129 صوتا، فيما حصلت المرشحة نعيمة الحامي على 4 أصوات، والمرشح ناجي مختار على 36 صوتا، وصوت عضوان بورقتين فارغتين، ثم في الجولة الثانية صوت 67 عضوا لتكالة مقابل 62 صوتا للمشري.