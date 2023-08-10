ضباط ومدنيين قانونيين يؤدون القسم القانوني أمام المدعي العام العسكري

الوطن/ متابعات

أقُيمت مراسم أداء القَسم القانوني أمام المدعي العام العسكري، الفريق فرج الصوصاع، بناء على قرار القائد العام للقوات المسلحة العربيةالليبية رقم 196 لسنة 2023 الصادر في 2023/06/21 القاضي بمنح صفة عضو نيابة عسكرية لتعزيز تعاون الجميع في سبيل تحقيقالعدل والنزاهة في مجال القضاء العسكري، في أجواء من التراتبية.

وأدّى أربعة عشر ضابطاً وستة مدنيين من القانونيين القسم القانوني ، حيث أنهم تابعين لمكتب المدعي العام العسكري والنيابات العسكرية التابعة له و يُعتبر هذا التجديد للالتزام بتنفيذ القوانين خطوة هامة لضمان صون العدالة والحرص على تنفيذها دون تمييز في النظامالعسكري والقضاء العسكري برمته.

وساهمت هذه المراسم بتعزيز الانضباط والالتزام بالقوانين والأعراف المهنية لأعضاء النيابات العسكرية من ضباط ومدنيين، بالإضافة إلى نشرالروح القانونية وأتساع رقعتها.