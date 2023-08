في 3 أشهر.. 650 وفاة جراء الحوادث

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية تسجيل أكثر من 650 وفاة جراء حواث السير خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ودعت الوزارة عبر صحفتها على فيسبوك، سائقي المركبات الآلية إلى الالتزام بالقواعد المرورية وبذل مزيد من الجهد للحد من حوادث المرور التي تسببت في وفاة 651 شخصًا خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقالت الوزارة إن أسباب الحوادث المرورية تعود إلى المركبة والطريق والسائق، وأن أكثر العوامل التي تؤدي إلى الحوادث المرورية هي: تجاوز السرعة المسموح بها، أو تناول مادة مخدرة، أو إرهاقه وميله إلى النوم.

وإلى جانب ما تقدم، أضافت الوزارة في جملة الأسباب: نقص كفاءة وتجهيز المركبة وشروط الأمن والمتانة بها، ونقص الانتباه والتركيز من السائق، والقيادة في ظروف مناخية غير مناسبة، والقيادة في حالات نفسية وانفعالية غير مستقرة، واستعمال الهاتف النقال.

وطالبت الوزارة سائقي المركبات الآلية بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية، وعدم تجاوز السرعة المسموح بها، وعدم تناول المواد المخدرة أثناء القيادة، والتأكد من سلامة المركبة قبل القيادة، والقيادة بحذر في الظروف الجوية غير المناسبة، وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.

وأكدت الوزارة أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق السائق في تفادي الوقوع في حادث مروري، وأن الالتزام بالقواعد المرورية يسهم في الحد من حوادث المرور التي تتسبب في فقدان الأرواح والإصابات.

وقدمت الوزارة تعازيها لأسر المتوفين في حوادث المرور، وأكدت أنها تعمل على تكثيف الجهود لنشر التوعية المرورية ورفع مستوى السلامة على الطرق.

