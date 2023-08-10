“سايبم” الإيطالية تحصل على عقد لتطوير حقل غاز البوري في ليبيا

حصلت الشركة الإيطالية “سايبم” على عقد من شركة مليتة للنفط والغاز لتطوير مشروع حقل البوري للغاز الطبيعي بقيمة مليار دولار.

واستعرضت الشركة، في بيان لها بنود العقد التي تشمل تركيب وتشغيل وحدة استعادة الغاز بقدرة خمسة آلاف طن في المنشأة التي تبعد 120 كيلومترا عن الساحل الليبي، إلى جانب مد أنابيب بطول 28 كيلومترا تربط بين وحدتين في الحقل ومنصات صبراتة.

ووفقا لما أعلنته الشركة، ستنفذ سفينة الرافعة شبه الغاطسة «Saipem 7000» أعمال التطوير التي ستسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الحقل.

وتصل الاحتياطات المثبتة من النفط الخام في حقل البوري إلى 720 مليون متر مكعب، و3.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي وإنتاج سنوي محتمل يصل إلى ستة مليارات متر مكعب، ويعتبر الحقل أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط في البحر المتوسط.