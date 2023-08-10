بتوجيه من القائد العام ..لجنة علمية من القوات المسلحة تزور الكلية العسكرية

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أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية عن زيارة اللجنة العلمية للكلية العسكرية والاجتماع بأمر الكلية وبكبير المعلمين بها لبدءالعام الدراسي لقسم التوجيه المعنوي للطلاب بتوجيه من القائد العام المشير خليفة حفتر.

وتعد اللجنة العلمية من الجهات المسؤولة عن توجيه وتطوير العناصر العسكرية وتعزيز القيم والأخلاق العسكرية بين الطلاب. يهدف الاجتماعإلى التعرف على خطط العام الدراسي الجديد وتوجيه الكوادر التعليمية والطلاب بما يتفق مع رؤية القائد العام وأهدافه.

ويعتبر قسم التوجيه المعنوي جزءًا هامًا من التعليم العسكري، حيث يُعنى بتنمية مهارات الطلاب وقيادتهم وتعزيز قيم الانضباط والتفانيوالتضحية. يتم خلال الاجتماع مناقشة البرامج الدراسية والخطط التعليمية وتحديد الأولويات والتوجيهات لتحقيق أهداف التوجيه المعنوي.

علما ان الزيارة والاجتماع سينعكس ايجابيا على تطوير وتعزيز قدرات الطلاب وتحقيق أهداف التوجيه المعنوي.