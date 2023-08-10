حماد يبحث إنشاء مصانع للتمور وسعف النخيل والسماد بالمنطقة الجنوبية

بحث رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إنشاء مصانع للتمور وسعف النخيل والسماد بالمنطقة الجنوبية.

وقال بيان، صادر عن الحكومة: “التقى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية اليوم الأربعاء، وزير الصناعة والمعادن امحمد عبدالقادر السعيدي، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة”.

وأضاف البيان “رئيس الوزراء وخلال اللقاء الذي عقده بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وافق على الربط بين وزارتي الصناعة والمعادن ووزارة العمل والتأهيل لتفعيل برنامج الأسر المنتجة كمرحلة أولى لإطلاق برنامج التدريب على التطريز والحياكة، بالإضافة إلى حصر كل الأسر المستهدفة من البرنامج لإعداد متدربين وكوادر محترفة”.

وتابع “كما تم بحث دعم وزارة الصناعة والمعادن من مخصصات الباب الثاني، وإعطاء الإذن لها بتقديم دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء مصنع للتمور ومشتقاته، ومصانع للخشب وسعف النخيل والسماد بالمنطقة الجنوبية، والجنوبية الشرقية (جالو – أوجلة)”.