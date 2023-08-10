باتيلي: يتوجب على الجميع في ليبيا العمل لتحقيق تسوية سياسية

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أنه تقع على عاتق الجميع في ليبيا، بما في ذلك الأحزاب السياسية، مسؤولية بذل كل جهد ممكن للمضي قدما نحو تسوية سياسية شاملة بين الأطراف الرئيسية في البلاد وإجراء انتخابات سلمية وشاملة.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الأممي في طرابلس بعدد من زعماء وممثلي الأحزاب السياسية الليبية بحسب ما أورده المبعوث الأممي عبر صفحته بموقع “تويتر”.

وشدد المبعوث الأممي على الأهمية البالغة للأحزاب السياسية بالنسبة لمجتمع حيوي وديموقراطي كما حث المشاركين في الاجتماع على التواصل مع لجنة 6+6 ومجلس النواب ومجلس الدولة من أجل إيصال ملاحظاتهم على مشاريع القوانين الانتخابية والإسهام بشكل بناء في جعل تلك القوانين قابلة للتنفيذ.

واستمع باتيلي لبواعثِ قلق ممثلي الأحزاب السياسي بشأن استمرار الانسداد السياسي ومطالبِهم بعملية سياسية شاملة تُفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحظى نتائجها بقبول جميع الأطراف.