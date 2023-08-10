مباحثات ليبية إيطالية حول إعادة فتح المجال الجوي بين البلدين

بحث فريق العمل المعني بالتحضير لمنتدى الأعمال إيطاليا-ليبيا خلال اجتماعه الأول اليوم الخميس استكمال إجراءات إعادة فتح المجال الجوي بين البلدين.

وبينت سفارة إيطاليا لدى ليبيا عبر صفحتها بموقع “تويتر” إن فريق العمل ناقش استكمال إجراءات إعادة فتح المجال الجوي، بما في ذلك الاتفاق المبرم بين هيئات الطيران المدني الإيطالية والليبية كما تم التركيز على تعزيز التعاون الجامعي.

وأشارت السفارة إلى أن الاجتماع الذي عقد برعاية وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة بحث العمل على تعزيز العلاقات التجارية بين ليبيا وإيطاليا بدءاً بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وبينت منصة “حكومتنا” أن الاجتماع عقد بمشاركة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء والسفير الإيطالي لدى ليبيا “جانلوكا ألبيريني” لمتابعة التنسيق لعقد منتدى الأعمال إيطاليا – ليبيا بمدينة طرابلس.

وحضر الاجتماع كل من وكيل وزارة الاقتصاد سهيل أبوشيحة ومدير مصلحة الطيران المدني محمد شليبك ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء ومستشار وزير الخارجية ونائب السفير والمستشار الاقتصادي والتجاري والمستشار الأكاديمي بالسفارة الإيطالية