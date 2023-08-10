الكوني: الجنوب مصدر خيرات الوطن ويجب اسثمار موارده بطريقة مثلى

أفاد بيان صادر عن المجلس الرئاسي، بأن أعضاء من مجلسي النواب والدولة، ووزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن مناطق الجنوب، فوضوا عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، أن يكون ممثلا لهم لمتابعة كل ما يتعلق بالجنوب لتحقيق تنميته واستقراره من أجل الحصول على حقه من ثروة البلاد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الكوني، رفقة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة مسعود اعبيد، ونائب رئيس حكومة الدبيبة رمضان أبوجناح، اليوم الخميس ، مع كل من أعضاء مجلسي البرلمان والدولة، ووزيري الشؤون الاجتماعية، والبيئة، ووكلاء الوزارات بحكومة الوحدة الوطنية عن مناطق الجنوب، لمناقشة الصعوبات والمشاكل التي تعيق تقديم الخدمات لمناطق الجنوب في عديد المجالات، وفقا لبيان المجلس الرئاسي.

وأكد الكوني، في كلمته أمام الحضور، أن الجنوب هو العمق الاستراتيجي للوطن، ومصدر خيراته، ويعاني تدني كبير في مستوى الخدمات منها نقص الوقود والغاز والسيولة وتردي أوضاع الصحة والتعليم والطرق وجميع الخدمات، نتيجة الصراعات التي شهدتها المنطقة.

وأوضح الكوني، أن الموارد التي يزهر بها الجنوب الليبي يجب استثمارها الاستثمار الأمثل .

وطالب الكوني، المجتمعين، بالعمل على وضع الرؤى، والأفكار التي تساهم في تحقيق تنمية مكانية في عديد المجالات لاسيما الصناعة والزراعة، والطرق التي تربط بين المناطق وإعادة تأهيل المطارات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتطرق الكوني، للوضع في دول الجوار، والذي سيعود بالسلب على ليبيا، ومناطق الجنوب بالدرجة الأولى التي ستتكبد تباعات نزوح مواطني تلك الدول الذي سيؤثر على ديمغرافيا المنطقة، مشيرا للجهود المبذولة مع دول الجوار لإعادة استقرار دولتي النيجر والسودان.

من جانبه شدد رمضان أبوجناح، على ضرورة تكاتف الجهود لوضع مصلحة مناطق الجنوب من أولى اهتماماتهم لينال حقوقه المشروعة من موارد الوطن لضمان أمنه واستقراره.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الخطوات التي يجب اتخاذها لتنمية وإعمار الجنوب أسوة بالمناطق الأخرى، والتأكيد على الاستمرار في عقد الاجتماعات بشكل دوري للخروج بتوصيات تساهم بشكل مباشر في خدمة مناطق الجنوب.