وزارة الصحة: استبدال خدمات التغذية بمبلغ مالي يمنح للعاملين بنظام المناوبة

أصدر وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل تعميمًا إلى المرافق الصحية، يطالبها باستبدال خدمات التغذية للعاملين بنظام المناوبة بمبلغ نقدي يمنح للعاملين بنظام المناوبة.

وبين وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن المبلغ المالي يصرف من الباب الأول (الإعاشة والإقامة للعاملين) بنفس قيمة عقد التغذية، على أن يصرف البدل النقدي وفق جداول المناوبات للعاملين الصحيين من فئات (العناصر الطبية، العناصر الطبية المساعدة، الإداريين، السائقين المناوبين، موظفي الأمن والسلامة، مناوبي الشؤون الفنية).

وأشار وكيل الوزارة إلى أن ذلك يأتي استجابة من وزارة الصحة لمناشدات العاملين الصحيين المتكررة، بشأن تحسين خدمات الإعاشة.