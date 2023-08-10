العقوري يبحث مع “وفد هندي” فتح قنصلية في “بنغازي”

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب “يوسف العقوري” مع وفد مندوبي وزارة الخارجية بالحكومة الهندية برئاسة مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا ” براددييب راجبورهيت ” والسفير الهندي ” نجولكهام جانجتي” ، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وتباحث الجانبان، حول آخر المستجدات السياسية وعمل لجنة 6+6، وأهمية المصالحة الوطنية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما ناقش الجانبان التعاون البرلماني وتجربة الهند الطويلة في المجال الديمقراطي، ودعم الجانب الليبي بالتقنيات المطلوبة من أجل إجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية.

وأكد “العقوري”، أن عمق العلاقات بين البلدين الصديقين قوية، وحرص مجلس النواب على تقوية العلاقات والتعاون مع جمهورية الهند في جميع المجالات، أبرزها المجال الزراعي و التجاري والصناعي.

وتطرق اللقاء، إلى أهمية التجربة الهندية في التنمية وكذلك أهمية دور الهند كدولة مؤثرة على الساحة الدولية، مطالباً بفتح القنصلية الهندية في مدينة بنغازي، لتسهيل إجراءات سفر الجالية الهندية، وكذلك إجراءات سفر المواطنين الليبيين.

ومن جانبه أعرب “براددييب راجبورهيت”مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا عن سعادته لزيارة مجلس النواب الليبي، وحرص بلاده على تطوير علاقاتها مع ليبيا في جميع المجالات، بما يخدم المصلحة المشتركة، ودعم السلام في البلاد واحترام إرادة الشعب الليبي.

وبدوره، قدم السفير الهندي، شكره لرئيس لجنة الشؤون الخارجية “يوسف العقوري” على مجهوداته لإطلاق سراح الهنود الذين تم احتجازهم بالمنطقة الغربية.