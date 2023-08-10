“الكوني” يعقد اجتماع موسع في طرابلس لمناقشة مشاكل مناطق الجنوب

عقد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، رفقة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود اعبيد، ونائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبو جناح، اليوم الخميس، اجتماع بمقر المجلس في طرابلس، مع كل من أعضاء مجلسي البرلمان والدولة، ووزيري الشؤون الاجتماعية، والبيئة، ووكلاء الوزارات بحكومة الوحدة عن مناطق الجنوب، لمناقشة الصعوبات والمشاكل التي تعيق تقديم الخدمات لمناطق الجنوب في عديد المجالات.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن أعضاء مجلسي النواب والدولة، ووزراء حكومة الوحدة الوطنية عن مناطق الجنوب أكدوا بأن يكون النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، ممثلا لهم لمتابعة كل ما يتعلق بالجنوب لتحقيق تنميته واستقراره من أجل الحصول على حقه من ثروة البلاد.

وأكد الكوني، في كلمته أمام الحضور أن الجنوب هو العمق الاستراتيجي للوطن، ومصدر خيراته، ويعاني تدني كبير في مستوى الخدمات منها نقص الوقود وغاز الطهي، والسيولة، وتردي أوضاع الصحة والتعليم والطرق وجميع الخدمات، نتيجة الصراعات التي شهدتها المنطقة، موضحاً أن الموارد التي يزهر بها الجنوب الليبي يجب استثمارها الاستثمار الأمثل.

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وطالب النائب بالمجلس الرئاسي المجتمعون بالعمل على وضع الرؤى، والأفكار التي تساهم في تحقيق تنمية مكانية في عديد المجالات لاسيما الصناعة والزراعة، والطرق التي تربط بين المناطق وإعادة تأهيل المطارات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتطرق الكوني، خلال الاجتماع للوضع في دول الجوار، والذي سيعود بالسلب على ليبيا، ومناطق الجنوب بالدرجة الأولى التي ستتكبد تباعات نزوح مواطني تلك الدول الذي سيؤثر على ديمغرافيا المنطقة، مشيراً للجهود المبذولة مع دول الجوار لإعادة استقرار دولتي النيجر والسودان.

من جانبه شدد نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبو جناح، على ضرورة تكاتف الجهود لوضع مصلحة مناطق الجنوب من أولى اهتماماتهم لينال حقوقه المشروعة من موارد الوطن لضمان أمنه واستقراره.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطوات التي يجب اتخاذها لتنمية وإعمار الجنوب أسوة بالمناطق الأخرى، والتأكيد على الاستمرار في عقد الاجتماعات بشكل دوري للخروج بتوصيات تساهم بشكل مباشر في خدمة مناطق الجنوب.