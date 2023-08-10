“حماد” يبحث آلية توفير 15 ألف مقعد مدرسي زوجي لجميع المدارس

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بحث رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية د. أسامة حماد، اليوم الأربعاء، مع وزير التربية والتعليم د. جمعة الجديد، بحضور النائب الثانيلرئيس مجلس النواب مصباح دومة دعم النشاط المدرسي بمشاركة 250 طالب وطالبة من مختلف مناطق ليبيا.

وناقش حماد خلال اللقاء الذي عقده بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، آلية توفير عدد 15 ألف مقعد مدرسي زوجي للتوزيععلى كافة المدارس.

وأطلع على استعدادات الوزارة لعقد البطولة المدرسية لكرة القدم والتي ستنطلق يوم 26/8/2023، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ ماليلإجراء الصيانات العاجلة لعدد من المدارس المستهدفة بالمنطقتين الجنوبية والغربية.