وزير الخارجية اليوناني: أزمة ليبيا شائكة والحل في انتخابات عامة 

.قال وزير الخارجية اليوناني “جورج جيرابيتريتس” إن الأزمة في ليبيا شائكة وإن بلاده تتفق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشأن كيفية دعم العملية المفصلية للانتخابات العامة وإجرائها بأفضل طريقة ممكنة.

وأكد “جيرابتريتيس” في مقابلة لقناة القاهرة المصرية ضرورة انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وأن ليبيا بحاجة للتخلص من كل الوجود العسكري الأجنبي وخاصة المرتزقة، لافتا إلى أهمية السماح للشعب الليبي بالتعبير عن نفسه بشكل ديمقراطي من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

وفي معرض حديثه عن العلاقات اليونانية التركية قال “جيرابيتريتيس” إن أثينا حريصة “نسبيا” على تعزيز العلاقات والحوار السياسي مع أنقرة.

وتابع قائلا: “الوفدان بقيادة الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس أجروا محادثات جيدة في قمة الناتو، وأنا نفسي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان قمنا بتطوير قناة الاتصال.

وأضاف وزير الخارجية اليوناني: “ما نريد القيام به هو في الواقع محاولة تعزيز أجندة إيجابية مع القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل التجارة والاقتصاد والحماية المدنية والسياحة والتنمية الشاملة للبلدين ثم العمل على تعزيز علاقاتنا”.