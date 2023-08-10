أمن بنغازي: القبض على متهم بالسرقة بحي البركة

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شخص متهم بسرقة مبلغ مالي من مركبة مواطن بحي البركة.

وأكدت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن مركز شرطة البركة تلقى شكوى من مواطن تفيد بسرقة مبلغ مالي من مركبته بالقرب من مصرف التجارة والتنمية بمنطقة البركة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس خروج أعضاء التحريات للبحث والتحري وجمع المعلومات عن الفاعل وعند وصولهم تمت عملية جمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة بالقرب من مكان الواقعة وأسفرت جهود التحريات عن تحديد هوية الشخص المطلوب ومحل سكنه حيث تم ضبطه والانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى. م.م.أ واعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة .