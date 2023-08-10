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حكومة الوحدة تبحث استكمال إجراءات إعادة فتح المجال الجوي مع إيطاليا

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




عقد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عادل جمعة، اجتماعا مع السفير لإيطالي لدى ليبيا، جانلوكا ألبيريني، لبحث استكمال إجراءات إعادة فتح المجال الجوي بين البلدين، بما في ذلك الاتفاق المبرم بين هيئات الطيران المدني بهما.

وتناول اللقاء أيضا التحضير لمنتدى الأعمال إيطاليا – ليبيا، والعمل على تعزيز العلاقات التجارية بدءا بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

حضر الاجتماع كل من وكيل وزارة الاقتصاد سهيل أبوشيحة ومدير مصلحة الطيران المدني محمد شليبك ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء ومستشار وزير الخارجية ونائب السفير والمستشار الاقتصادي والتجاري والمستشار الأكاديمي بالسفارة الإيطالية.






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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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