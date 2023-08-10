النائب سباق يبحث مع وزير الزراعة بالحكومة الليبية دعم مربي الأغنام

التقى رئيس لجنة متابعة الزراعة بمجلس النواب “سعيد سباق”، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة الليبية “يونس سالم بوحسن”.

وناقش اللقاء، الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، المشاكل والصعوبات التي يعاني منها المزارعين، ومربي الأغنام.

كما تم مناقشة السُبل المتاحة لحماية الأشجار والغابات، والمحافظة عليها، وفقا لبيان مجلس النواب.

وشدد رئيس لجنة متابعة الزراعة، على ضرورة الإسراع في دعم المربين والمزارعين لما يمثله هذا القطاع من رافد للاقتصاد الوطني.

وكان رئيس مجلس النواب، شكل لجنة برئاسة عضو مجلس النواب “سعيد خالد سباق” تتولى متابعة الزراعة .