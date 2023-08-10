وزارة الداخلية توثق خلو المنطقة الحدودية مع تونس من المهاجرين

عرضت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة لوطنية صورا تظهر خلو المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس من المهاجرين غير الشرعيين بعد نقلهم إلى مقر جهاز حرس الحدود بمنطقة العسة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن دوريات الإدارة العامة للدعم المركزي المتواجدة في منفذ رأس جدير نقلت المهاجرين إلى مقر جهاز حرس الحدود بمنطقة العسة تمهيدا لترحيلهم الى بلدانهم الأصلية.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عدم وجود أي مهاجرين غير شرعيين في المنطقة الحدودية مع تونس، مؤكدة أن ذلك يأتي تنفيذا لنتائج زيارة وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلس إلى تونس أمس الأربعاء، والإتفاق على إخلاء الحدود بين البلدين من أي مهاجر غير شرعي.

وأشارت الوزارة إلى تواصل دوريات الأجهزة المكلفة بتأمين الشريط الحدودي في كلا البلدين مهامها في ظل تنسيق مشترك.