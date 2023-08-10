قادربوه يلتقي مدير عام المحفظة الاستثمارية طويلة المدى

التقى رئيس الهيئة عبد الله قادربوه، ظهر اليوم بمكتبه بطرابلس، بمدير عام المحفظة الاستثمارية طويلة المدى “عبد الغني أحمد الفطيسي”.

وبحث اللقاء، الوضع العام للمحفظة الاستثمارية طويلة الأولى؛ كونها إحدى دعائم الاقتصاد الليبي.

وأوضح قادربوه، أن الهيئة لن تدخّر جهدا في الوقوف مع المحفظة وحلحلة كافة مشاكلها في الداخل والخارج، بما يتّفق وأحكام التشريعات النافذة.

ومن جهته أعرب الفطيسي، عن تعاون المحفظة مع الهيئة كون الأخيرة جهة سيادية تباشر أعمال الرقابة على المحفظة وسائر الجهات التنفيذية بالدولة.