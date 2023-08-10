السيطرة على حريق بالمستشفى الليبي الدولي في بنغازي

تمكنت فرق الإنقاذ والإطفاء وهيئة السلامة الوطنية بالتعاون مع وزارة الصحة بالحكومة الليبية من السيطرة على الحريق الذي اندلع اليوم الخميس بالمستشفى الليبي الدولي في بنغازي.

وقالت مصادر إعلامية إن الحريق أدى إلى إصابة ستة أشخاص بحروق بسيطة واختناقات وتم نقلهم بواسطة جهاز الإسعاف والطوارئ التابع للوزارة إلى مركز بنغازي الطبي حيث تلقوا الرعاية الطبية مؤكدة أن أوضاعهم الصحية مستقرة ويخضعون لمتابعة ورعاية المختصين.

يشار إلى أن مركز بنغازي الطبي مزود بـ 100 سرير إيواء و30 سرير عناية فائقة.