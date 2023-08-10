شركة إيطالية تحصل على عقد استخدام الغاز في ليبيا بقيمة مليار دولار

تحصلت شركة “سابيم” الإيطالية متعددة الجنسية على عقد جديد من شركة مليتة للنفط والغاز لتطوير مشروع حقل البوري بقيمة تصل إلى نحو مليار دولار أمريكي لاستخدام الغاز في ليبيا.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الرسمي أنها ستطور بموجب هذا العقد منصات ومنشآت حقل غاز البوري الذي يقع في أعماق مائية تتراوح بين 145 م و 183 م، قبالة الساحل الليبي، حيث يتضمن العقد أعمال الهندسة والبناء والتركيب والتشغيل إلى جانب مد 28 كيلومتر من الخطوط الحالية في المنشأة البحرية الحالية وزيادة 5000 طن من وحدة استعادة الغاز.

ولفت الشركة إلى أن هذا العقد سيتيح تنفيذ عمليات الرفع الرئيسية بواسطة السفينة شبه الغاطسة “سايبم 7000” قبالة السواحل الليبية للإسهام في استكمال مشروع تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في ليبيا.