“حماد” يبحث آلية تفعيل برنامج الأسر المنتجة استعدادا لإطلاقه

التقى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حماد، بوزير الصناعة والمعادن محمد السعيدي بديوان الوزارة في مدينة بنغازي،لتفعيل برنامج الأسر المنتجة كمرحلة أولى لإطلاق برنامج التدريب على التطريز والحياكة من خلال الموافقة على الربط بين وزارتي الصناعةوالمعادن ووزارة العمل والتأهيل، بالإضافة إلى حصر كل الأسر المستهدفة من البرنامج لإعداد متدربين وكوادر محترفة.

وبحث حماد في آلية دعم وزارة الصناعة والمعادن من مخصصات الباب الثاني، وأعطى الإذن لها بتقديم دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء مصنع للتمور ومشتقاته، ومصانع للخشب وسعف النخيل والسماد بالمنطقة الجنوبية، والجنوبية الشرقية (جالو – أوجلة).