صرف مرتبات المعاش الأساسي لصندوق التضامن خلال أسبوع

أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني أنه سيتم صرف مرتبات المعاش الأساسي لصندوق التضامن عن شهر يوليو خلال أقل من أسبوع.

وأكدت الكيلاني بحسب منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية انتهاء عملية مطابقة المرتبات.

وأشارت الكيلاني إلى أنها ستزور خلال الأسبوع القادم الأردن ومصر لتحديد عدد الأطفال ممن تم إدخالهم في برامج علاجية من طيف التوحد وبينت أنه سيتم إستجلاب فريقين طبيين من مصر وتركيا لتوطين العلاج في ملف العقم بالتعاون مع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

وأشارت الكيلاني إلى تعاون وزارةالشؤون الاجتماعية مع وزارة العمل لدعم شرائح الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة في تأسيس مشاريع خاصة بهم.