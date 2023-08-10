الطرابلسي ووزير الداخلية التونسي يتوصلان لحل توافقي لإنهاء أزمة المهاجرين

ليبيا – توصل وزير الداخلية المكلف في حكومة تصريف الأعمال عماد الطرابلسي ووزير الداخلية التونسي كمال الفقي، إلى حل توافقي لإنهاء أزمة المهاجرين غير النظاميين العالقين في المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس.

الطرابلسي بحث خلا زيارته إلى تونس بحسب منصة “حكومتنا”سبل تسريع العمل في المنفذ الحدودي المشترك رأس اجدير، وتسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين إلى الأراضي التونسية، إضافة إلى حلحلة مشكلة تشابه أسماء مواطني ليبيا لدى السلطات التونسية.

وناقش وزير الداخلية المكلف ملف التعاون الأمني المشترك وسبل تعزيزه بما يكفل خدمة مصلحة البلدين.