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“الزادمة” يفتتح مؤسسة الإصلاح والتأهيل الرئيسي في سبها

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المهندس سالم الزادمة، مؤسسة الإصلاح والتأهيل الرئيسي،وذلك بعد إجراء الصيانةاللازمة وتطوير مرافقها.

وحضر افتتاح المؤسسة آمر المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء المبروك سحبان ومدير مديرية أمن سبها اللواء أسامة عويدان ومدير جهازطارق للخدمات والإنتاج بالمنطقة الجنوبية المهندس سليمان شلنبة.

وأكد الزادمة للقائمين على المؤسسة، ضرورة الاهتمام بنزلاء المؤسسة من حيث الرعاية الصحية والنظافة وأماكن الترفيه وتنظيم الزيارات وتوفير الأماكن المخصصة لهم وفق المعايير القانونية والإنسانية التي سنتها قوانين حقوق الإنسان الدولية.

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الوطن الليبية

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