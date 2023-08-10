لبنان تتسلم طلب ليبيا بشأن توقيف هانيبال القذافي

تسلّم النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات طلباً من المدعي العام الليبي، طلب فيه شرح أسباب استمرار توقيف هانيبال القذافي.

وأحال القاضي عويدات الطلب الليبي على المحقق العدلي القاضي زاهر حماده في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر، لوضع تقرير مفصّل عن الطلب تمهيداً لإرساله إلى المدعي العام الليبي.

وفي وقت سابق، نقل هانيبال القذافي الى مستشفى أوتيل ديو على إثر عارض صحي.

ووفق المعلومات، فإن “هبوطا في السكري” استدعى نقل القذافي الابن، المستمر في الإضراب عن الطعام، الى المستشفى.

وهي المرة الثالثة التي ينقل فيها إلى المستشفى منذ إعلانه عن الإضراب عن الطعام في الثالث من حزيران الماضي