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«صحة الحكومة الليبية»: سيطرنا على حريق بالمستشفى الدولي ببنغازي في وقت قياسي

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تمكنت فرق الإنقاذ والإطفاء وهيئة السلامة الوطنية، من السيطرة على الحريق الذي اندلع اليوم الخميس بالمستشفى الليبي الدولي في بنغازي، بالتعاون مع وزارة الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان.

وبحسب بيان وزارة الصحة، فإن إخماد الحريق والسيطرة عليه جاء في وقت قياسي وفق إجراءات السلامة المهنية وأصيبت 6 حالات بحروق بسيطة واختناقات وتم نقلهم بواسطة جهاز الإسعاف والطوارئ التابع للوزارة إلى مركز بنغازي الطبي.

وأوضح البيان، أن المصابين تلقوا الرعاية الطبية التامة وأوضاعهم الطبية مستقرة وهم الآن تحت متابعة ورعاية المختصين بمركز بنغازي الطبي.

وتعد حالة الاستعداد والتأهب في مركز بنغازي الطبي، على أعلى المستويات حيث تم تجهيز 100 سرير إيواء و30 سرير عناية فائقة، وتم استنفار جميع الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالمركز.

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صحيفة الساعة 24

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